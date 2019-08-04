До назв Instagram і WhatsApp додадуть позначення "від Facebook"

Компанія Facebook Inc., яка є власником Instagram та WhatsApp, додасть до назв цих додатків позначення "From Facebook" (від Facebook - ред.).

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на представника компанії Берті Томсон.

"Ми хочемо, щоб належність продуктів, якими володієFacebook, позначалась більш чітко", - сказав представник Facebook.

За словами Томсон, назви зміняться як у самих додатках, так і в Google Play та App Store. На екранах гаджетів назви будуть відображатися, як і раніше.

Нагадаємо, компанія Facebook Inc. купила Instagram у 2012 році, а WhatsApp - у 2014 році.

Економічна правда