До назв Instagram і WhatsApp додадуть позначення "від Facebook"
Неділя, 4 серпня 2019, 16:05
Компанія Facebook Inc., яка є власником Instagram та WhatsApp, додасть до назв цих додатків позначення "From Facebook" (від Facebook - ред.).
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на представника компанії Берті Томсон.
"Ми хочемо, щоб належність продуктів, якими володієFacebook, позначалась більш чітко", - сказав представник Facebook.
За словами Томсон, назви зміняться як у самих додатках, так і в Google Play та App Store. На екранах гаджетів назви будуть відображатися, як і раніше.
Нагадаємо, компанія Facebook Inc. купила Instagram у 2012 році, а WhatsApp - у 2014 році.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua