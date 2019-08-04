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Єврокомісія: Ryanair має повернути Франції 8,5 мільйона євро

Неділя, 4 серпня 2019, 13:11

Єврокомісія зобов'язала авіакомпанію-лоукостера Ryanair повернути Франції незаконно отримані 8,5 мільйона євро субсидій.

Про це Єврокомісія повідомила у п'ятницю, 2 серпня, передає DW.

Зазначається, що Асоціація з туризму і економічного розвитку аеропорту Монпельє (APFTE) виплатила авіакомпанії ці гроші в обмін на рекламу Монпельє та регіону на сайті Ryanair.

Єврокомісія виявила, що угода між APFTE та Ryanair була нечесною щодо інших авіаперевізників, зашкодила аеропортам регіону і суперечила нормам ЄС, які регулюють виділення державної допомоги.

"Конкуренція між аеропортами та авіаперевізниками має вирішальне значення для споживачів, фінансового росту та зайнятості", - підкреслила єврокомісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

Як зазначає DW, за останні кілька років Єврокомісія виявила низку випадків, коли місцева влада незаконно виділяла субсидії бюджетним авіакомпаніям, щоб утримати їх в аеропортах.

"Зокрема, у 2014 році Єврокомісія наказала Ryanair повернути гроші, отримані в рамках співпраці з аеропортами Ангулем, Пау та Нім. А у 2018 році Франція конфіскувала на певний час літак авіакомпанії через суперечку щодо субсидій", - пише видання.

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авіа Ryanair Франція Єврокомісія

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