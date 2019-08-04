Іранські танкери поставляють нафту Китаю та іншим країнам в обхід санкцій США - ЗМІ

Економічні санкції, які США ввели проти Ірану, насправді не заважають Тегерану і далі торгувати своєю нафтою та поставляти її в країни Азії та Середземномор'я.

Про це йдеться у розслідуванні The New York Times.

Видання проаналізувало маршрути понад 70 іранських танкерів з 2 травня, коли американські санкції набули сили. Для цього NYT використало сервіси MarineTraffic і Refinitiv, а також супутникові знімки компанії Planet Labs.

Як з'ясувалось, мінімум 12 іранських танкерів доставляли нафту іноземним державам, при цьому, шість із них заходили в порти Китаю, а решта - проходили Суецький канал і могли постачати нафту Туреччині або Сирії.

Нагадаємо:

2 травня почали діяти односторонні обмежувальні заходи США, які забороняють іноземним державам вести бізнес з Іраном, зокрема, купувати у нього нафту.

У квітні адміністрація Трампа оголосила про рішення не продовжувати виключення з нафтових санкцій проти Ірану щодо низки країн - Китаю, Індії, Японії, Південної Кореї, Туреччини тощо.



Це рішення було націлене на те, щоб звести до нуля експортні поставки нафтової продукції з Ірану.



Економічна правда