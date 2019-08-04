Більше 30 українських компаній продали свої бізнес-моделі за кордон

Приблизно 30-40 українським компаніям уже вдалося продати свої бізнес-моделі за кордон.

Про це свідчать дані Української асоціації франчайзингу, йдеться у статті журналу НВ "Ім'я на продаж".

Мирослава Козачук, співзасновниця компанії Franchise Group, яка допомагає підприємцям у розробці франшизи та її "експорті", зазначила, що українські бізнес-моделі найчастіше купують інвестори з країн СНД та Східної Європи.

"Серед причин, які підштовхують українських підприємців продавати франшизи за кордон - вищий у порівнянні з Україною дохід і додатковий поштовх до продажу франшиз на внутрішньому ринку.

Так, власники франшизи зазвичай отримують близько 5% від обороту партнерської компанії, а оскільки виручка за кордоном вище, відповідно, вище і обов’язковий платіж", - пише НВ Бізнес.

Крім цього, вихід на зовнішні ринки допомагає активніше продавати бренд в Україні.

"Інвестори дивляться: якщо франшиза популярна за кордоном, значить, вона універсальна, адаптована, транспарентна. І, відповідно, інтерес зростає і тут", - заявив Вадим Костенко, засновник мережі ресторанів Хинкальня.

Експерти оцінюють, що головним генератором франшиз для зовнішніх ринків найближчим часом залишиться український ресторанний бізнес.