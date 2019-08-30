Вітренко може стати главою Фонду держмайна

Виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко може стати главою Фонду державного майна України.

Про це Економічній правді стало відомо із власних джерел.

Економічна правда вже звернулися до Вітренка за коментарем, однак він залишив це питання без відповіді.

Нагадаємо, що у виконавчого директора "Нафтогазу" останнім часом був конфлікт із главою компанії Андрієм Коболєвим.

Зокрема, це підтвердив і сам глава "Нафтогазу", який вважає існування цього конфлікту однією з головних поразок "Нафтогазу". При цьому, він відмовився говорити, у чому саме полягає суть конфлікту.

Вітренко кілька разів уже заявляв про намір звільнитися з "Нафтогазу". Наприклад, у 2015 році, коли він, за його словами, "зіткнувся з очевидною корупцією, із якою не міг змиритися".

Читайте докладніше у публікації: Юрій Вітренко: Для мене звільнитися з "Нафтогазу" - як у відпустку піти.

Економічна правда