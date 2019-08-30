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"Укрнафту" покинув ще один британський топ-менеджер

П'ятниця, 30 серпня 2019, 18:56

Наглядова рада припинила повноваження члена правління "Укрнафти" Джонатана Поппера, який відповідав за питання корпоративної стратегії і розвитку.

Відповідне рішення наглядова рада ухвалила 29 серпня, передає enkorr.

Причини звільнення не уточнюються.

Поппер є громадянином Великої Британії. Його призначили членом правління "Укрнафти" у листопаді 2015 року.

Посада члена правління, яку займав Поппер, залишається вакантною. Згідно зі статутом, правління "Укрнафти" складається з 7 членів. Наразі членами правління залишаються Олег Гез (т.в.о. голови), Ірина Євець, Маврикій Калугін і Олена Кропив'янська.

Нагадаємо:

У грудні 2017 року після двох років роботи членом правління "Укрнафту" покинув британець Роберт Уоллі, який прийшов у компанію майже одночасно з Поппером.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни.

НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, - близько 42% акцій

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Укрнафта

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