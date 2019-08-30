У Раді планують вивести з тіні 250 тисяч публічних закупівель

У Верховній Раді зареєтрували законопроект, який передбачає нову редакцію закону про публічні закупівлі, на кону - виведення з тіні 250 тисяч закупівель.

Про це повідомляє прес-служба ProZorro.

"Нововведення можна умовно поділити на чотири блоки: підвищення ефективності закупівель, введення персональної відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель, удосконалення механізму оскарження, гармонізація з міжнародними стандартами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що законопроект розробили спільно Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Офісом Президента.

29 серпня президент визначив проект закону як невідкладний, а нардепи підтримали скорочену процедуру його розгляду.

Законопроект розглянуть на черговій сесії ВР, яка розпочнеться 3 вересня.

За словами заступника комітету ВР з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, нова редакція закону "Про публічні закупівлі", "направлена на революційні зміни в сфері публічних закупівель".

"З 2016 року, коли система ProZorro стала обов’язковою для використання, команда реформи напрацювала величезну кількість правок і доповнень, направлених на нейтралізацію найбільш поширених способів маніпуляції в закупівлях.

Серед них, наприклад, демпінгування цін з боку бізнесу до рівня нижчого за собівартість, або дискваліфікація учасників тендеру для того, щоб просунути "своїх" постачальників", – розповіла Підласа.

Вона додала, що "настав час" перевести в зону дію закону "Про публічні закупівлі" значну частину тендерів, які все ще знаходяться в "сірій" зоні допорогових закупівель.

"Треба пролити світло на майже 250 тисяч закупівель. Ці закупівлі повинні мати етап аукціону та бути доступними до моніторингу громадськості", - додала вона.

Законопроект вводить поняття "спрощених" закупівель – закупівлі товарів, робіт і послуг на суму від 50 до 200 тис грн, які обов’язково будуть проводитись через Prozorro.

Підкреслюється, що приблизно 250 тисяч процедур на рік будуть виведені з тіні. Додаткова економія завдяки цьому може скласти до 9 млрд грн на рік.

"Для зручності здійснення закупівель на невеликі суми, в закон вводиться такий термін як "електронні каталоги". Технічно закупівля через е-каталоги нагадує процедуру в онлайн-магазині.

Наразі прототип електронного каталогу – Prozorro Market – вже працює. Законопроект дозволить використовувати замовнику е-каталог (Prozorro Market) як альтернативу проведенню спрощеним закупівлям", - заявили у прес-службі ProZorro.

Проект закону також закріплює механізм для боротьби з недобросовісними постачальниками.

За невиконання умов договору замовник зможе відмовляти постачальнику у співпраці протягом наступних трьох років. Якщо бізнес наведе переконливі докази своєї надійності та відшкодує завдані збитки, він отримає другий шанс для участі у закупівлях цього замовника.

Також передбачено відмову від тендерних комітетів. За організацію закупівель буде відповідати "уповноважена особа", робота таких фахівців буде оплачуватися.

Крім цього, пропонується посилити відповідальність посадовців за порушення законодавства в сфері публічних закупівель шляхом внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення.

Зокрема, підставами для притягнення до адмінвідповідальності стануть: безпідставне застосування переговорної процедури закупівлі, необґрунтована дискваліфікація, необґрунтоване визначення учасника переможцем, внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у непередбачених законом випадках.

Також законопрект пропонує суттєво вдосконалити механізм оскарження торгів в Антимонопольному комітеті.

"Наприклад, якщо скарга задовольняється на користь постачальника, то йому повертається плата за оскарження. Щоб запобігти маніпуляціям (тролінгу) до розгляду будуть прийматися тільки проплачені скарги, а відкликати їх буде неможливо", - пояснили у ProZorro.

Текст законопректу буде доступний найближчим часом на сайті ВР.

Економічна правда