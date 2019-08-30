Google виявив дворічну операцію зі зламу тисяч iPhone

Дослідники із зовнішньої служби Google виявили безпрецедентну операцію зі зламу iPhone, яка атакувала "тисячі користувачів на тиждень", поки не була зірвана в січні.

Про це повідомляє The Guardian.

"Ця операція, яка тривала два з половиною роки, використовувала невелику колекцію зламаних веб-сайтів для доставки шкідливих програм на iPhone відвідувачів.

Користувачі могли досить просто зайти на сайт, а деякі методи, які використовували хакери, вплинули навіть на повністю сучасні телефони", - йдеться у статті.

Підкреслюється, що після зламу хакери отримували доступ до різноманітних даних на смартфоні. Щохвилини завантажувалась геолокація, зчитувались паролі, а також історії чатів у популярних додатках, включно з WhatsApp, Telegram та iMessage, адресні книги та бази даних Gmail.

"Вірус очищався з пам'яті, якщо користувач перезавантажував смартфон і більше не відвідував "хакнутий" сайт. Але в Google Project Zero, команді хакерів, яка шукає вразливості у популярних технологіях, вважають, що це може бути не кінець.

Вкравши великі масиви даних, зловмисники можуть підтримувати постійний доступ до різних облікових записів і служб, навіть якщо втратили доступ до пристрою", - пише The Guardian.

Загалом під час операції хакери використали 14 вразливостей в iOS.

Google зазначив, що повідомив про проблеми безпеки Apple 1 лютого. Потім Apple випустила оновлення операційної системи, яке виправило недоліки 7 лютого.

Економічна правда