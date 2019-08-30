"Антонов" вимагає змінити назву російської модифікації літака "Руслан"

Українське держпідприємство "Антонов" заявило, що не бере участі у розробці нового літака російського конструкторського бюро "Ильюшин", у зв'язку з чим вимагає присвоїти авіасудну нове позначення без використання марки "АН".

Про це йдеться у заяві компанії у відповідь на повідомлення російських ЗМІ про те, що КБ "Ильюшин" з 2017 року розробляє глибоко модернізований суперважкий військово-транспортний літак на базі Ан-124-100 "Руслан".

"Фахівці ДП "Антонов" не відкидають технічної можливості глибокої модернізації транспортного літака Ан-124-100 "Руслан". Але підбір і установка нового сучасного обладнання силами КБ "Ильюшин" призведе до значної зміни льотно-технічних характеристик літака в порівнянні з базовою моделлю.

Таким чином, в історії сучасного авіабудування з'явиться новий літальний апарат. Відповідно, він повинен отримати нове позначення без використання марки "АН", оскільки ДП "Антонов" не бере участі в його розробці і не буде нести відповідальність за його безпеку ", - підкреслили в компанії.

На підприємстві зазначають, що у якості базової моделі КБ "Ильюшин" обрало літак Ан-124-100 "Руслан", який створений КБ О.К. Антонова.

"Тобто, розробником цього повітряного судна, відповідно до міжнародних правил, є ДП "Антонов" - власник сертифіката типу на Ан-124-100 "Руслан", - наголосили в компанії.

Крім того, на підприємстві з 2004 по 2007 роки розроблені і сертифіковані три модифікації "Руслана".

Одна з них вже отримала позначення Ан-124-100М. "Дві інші - Ан-124-100-150 і Ан-124-100М-150 відрізняються збільшеним до 150 тонн корисним навантаженням, можливістю перевозити моновантажі вагою до 120 тонн", - уточнили на підприємстві.

Економічна правда