Новий Кабмін вже провів перше засідання
Новообраний Кабінет міністрів 29 серпня провів перше засідання.
Про це "Українській правді" повідомили джерела в уряді.
Одразу після призначення усі новопризначені члени Кабміну поїхали в будівлю уряду. Які питання розглядалися, – не відомо. Трансляція засідання не була передбачена.
О 23:00 під час засідання Верховної Ради президент Володимир Зеленський попросив "відпустити" новий уряд для проведення першого засідання.
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Нагадуємо:
29 серпня Верховна Рада нового скликання проголосувала за призначення прем’єр-міністром заступника керівника офісу президента Олексія Гончарука.
Цього ж дня відбулося голосування за новий склад уряду.
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