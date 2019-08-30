Новий Кабмін вже провів перше засідання

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Новообраний Кабінет міністрів 29 серпня провів перше засідання.

Про це "Українській правді" повідомили джерела в уряді.

Одразу після призначення усі новопризначені члени Кабміну поїхали в будівлю уряду. Які питання розглядалися, – не відомо. Трансляція засідання не була передбачена.

О 23:00 під час засідання Верховної Ради президент Володимир Зеленський попросив "відпустити" новий уряд для проведення першого засідання.

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Нагадуємо:

29 серпня Верховна Рада нового скликання проголосувала за призначення прем’єр-міністром заступника керівника офісу президента Олексія Гончарука.

Цього ж дня відбулося голосування за новий склад уряду.