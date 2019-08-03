Фонд гарантування продає іпотечний пул Дельта банку
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає іпотечний пул АТ"Дельта Банк" балансовою вартістю понад 1,3 мільярда гривень.
Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування.
"Фондом гарантування було сформовано найбільший іпотечний пул АТ "Дельта Банк", до якого входять права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, укладеними з фізичними особами, балансовою вартістю понад 1,3 млрд грн", - ідеться в повідомленні.
Пул складається з 326 кредитів, з яких 308 - забезпечені іпотекою. 61% об’єктів іпотеки (по заборгованості) розташовані в Київській області, ще близько 21% - у Центральній Україні (Вінницька, Полтавська, Чернігівська, Кіровоградська, Черкаська області) та майже 18% - у Західній Україні (Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська області).
Середнє прострочення за всіма кредитами становить близько 6,2 року.
17 вересня 2019 року відбудуться відкриті торги з продажу пулу (за голландською моделлю аукціону). Стартова ціна лоту – 48,4 млн грн з максимальним пониженням до 50%. Крок аукціону – 1% від початкової ціни реалізації лоту.
Дельта Банк заснований в 2006 році. Його найбільшими акціонерами на початку 2015 року були Микола Лагун (70,6059%) і Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).
Як відомо, Нацбанк 2 вересня 2015 року за пропозицією Фонду гарантування ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію "Дельта Банку".
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Економічна правда
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