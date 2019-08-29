Прем'єр: Уряд вестиме діалог із НБУ для зниження ставок
Уряд має намір вести діалог із Національним банком щодо можливості зниження ставок.
Про це він сказав у промові перед своїм призначенням, передає "Інтерфакс-Україна".
"Зрозуміло, не можна втручатися в незалежність Нацбанку, ми це прекрасно розуміємо, і їхня незалежність є основою макростабільності країни. Її підривати не можна, нам не віритимуть", - сказав Гончарук.
"Ууряд має перебувати в постійному діалозі з Нацбанком, щоб вони не були занадто консервативними, щоб вони іноді відпускали, іноді давали можливість трохи більше знизити кредитну ставку для того, щоб люди могли отримати ресурси і використати їх для своєї власної справи: для купівлі житла тощо. Ми це робитимемо", - додав він.
За його словами, дешеве кредитування - одна з тактичних цілей, які уряд поставив перед собою найближчим часом.
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