Економіка України має зрости на 5-7% у 2020 році - Разумков

Досягнення економічного зростання в Україні на рівні 5-7% - одна з цілей уряду на наступний рік.

Про це заявив претендент на посаду голови Верховної Ради IX скликання від фракції "Слуга народу" Дмитро Разумков, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наша мета - зростання економіки на рівні від 5% до 7% вже в наступному році. Крім того, це має бути зростання не тільки на папері, в статистиці, а й відповідати тому, що люди відчувають кожен день у своєму житті", - заявив Разумков на пленарному засіданні 29 серпня з парламентської трибуни перед голосуванням за призначення його головою парламенту.

Він також заявив про необхідність провести дерегуляцію і легалізацію капіталів.

Окрім того, претендент на посаду спікера заявив про завдання оптимізувати функціонал державних органів, усунути дублювання їх функцій.

Разом із тим він підкреслив, що одним із завдань буде створення умов для чесного і незалежного правосуддя.

Нагадаємо:

8 серпня президент Володимир Зеленський також заявляв про амбітні плани своєї команди і обіцяв, що через 5 років Україна кардинально зміниться. Зокрема, він обіцяв, що економіка буде зростати по 5-7% (ВВП) в рік.

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Економічна правда