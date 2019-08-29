Президент вніс до Ради законопроект про викривачів корупції

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект (№1010) про внесення зміни до закону про запобігання корупції щодо викривачів корупції.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, відповідна ініціатива внесена президентом у четвер, 29 серпня, і визначена як невідкладна.

Текст і супровідні документи до проекту закону наразі на сайті Ради не оприлюднені.

Нагадаємо:

Раніше заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка запропонував "заохочувати" осіб, які викривають топ-корупціонерів, матеріальною нагородою у розмірі 10% від суми відшкодованих державі збитків або від суми викритого хабара.

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Економічна правда