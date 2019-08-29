Tesla вийшла на ринок страхових послуг

Компанія Tesla запустила страхову послугу Tesla Insurance - страховку пропонують за ставками, на 20% нижче ринкових, а у деяких випадках - і на 30%.

Про це повідомляється у блозі компанії.

"Tesla Insurance пропонує всебічне покриття та урегулювання претензій для підтримки наших клієнтів у Каліфорнії, і в майбутньому вона пошириться на усі штати США", - йдеться у повідомленні.

"Оскільки Tesla найкраще знає свої транспортні засоби, Tesla Insurance може використовувати сучасні технології, безпеку та справність наших автомобілів, щоб забезпечити страхування за меншими витратами.

Ця ціна відображає переваги активної безпеки Tesla та вдосконалених функцій допомоги водієві, які є стандартними для всіх нових автомобілів Tesla", - заявили у компанії.

Власники Tesla в Каліфорнії можуть придбати поліс всього за хвилину через сайт. Ті ж, хто тільки планує купити авто, можуть зробити запит про страховку до поставки, але після присвоєння VIN облікового запису Tesla.

У компанії стверджують, що щомісячний платіж не містить прихованих зборів, і клієнти можуть скасувати або змінити свій страховий поліс у будь-який час.

Економічна правда