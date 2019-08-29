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Зеленський пропонує призначити Гончарука прем'єром

Четвер, 29 серпня 2019, 15:13
 
Олексій Гончарук
Фото з ФБ  DEV CHALLENGE

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради кандидатуру Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра.

Проект постанови №1022 зарєстрований на сайті ВР.

"Відповідно до пункту 9 частини першої статті 106, частин другої, третьої статті 114 Конституції вношу за пропозицією депутатської фракції політичної партії "Слуга народу"", яка згідно з частиною десятою статті 83 Конституції має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді дев’ятого скликання, подання про призначення О.Гончарука на посаду прем’єр-міністра", - йдеться у проекті постанови.

Олексій Гончарук – заступник керівника Офісу президента. За освітою Гончарук юрист, працював керуючим партнером в одній з юридичних фірм. У 2014 році балотувався у народні депутати під №1 списку партії "Сила людей", яка тоді набрала 0,1% голосів. 

Згодом Гончарук був позаштатним радником скандального міністра екології Ігоря Шевченка, якого запам'ятали як людину, що літала на одному чартері з олігархом Олександром Онищенком. Далі нинішній заступник глави ОПУ працював радником першого віце-прем'єра Степана Кубіва. З 2015 року Гончарук очолив офіс ефективного реагування BRDO, який фінансує Європейський Союз. 

Цей офіс займається спрощенням системи державного регулювання у відносинах держави і бізнесу. 

Навесні цього року співзасновник Monobank Дмитро Дубілет познайомив Гончарука з Андрієм Богданом, який і привів його на Банкову. На новій роботі у нього склалися хороші відносини з Богданом. Джерела УП запевняють, що Гончарук дослухається до свого керівника та не перечить йому. 

Нині Гончарук супроводжує президента у робочих поїздках та на важливих економічних зустрічах. 

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Економічна правда

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