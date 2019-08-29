Зібрати дитину до школи стало дорожче на 50%

У 2019 році середній чек шкільного гардеробу збільшився на 50%: одягнути хлопчика до школи обійдеться у середньому в 1 510 гривень, а дівчинку – у 1 660 гривень.

Про це йдеться в аналітиці OLX.

"Найдорожчий елемент гардеробу - взуття, на OLX воно коштує 370 грн в середньому. На канцелярію ж доведеться закласти близько 500 грн", - зазначається у повідомленні

Минулого року середній чек на шкільний одяг був меншим приблизно наполовину, зазначається у повідомленні.

У 2018 році комплект одягу для хлопчика коштував 1 000 грн у середньому, цьогоріч вартість основних речей до школи для хлопчика становила 1 510 грн.

"Сюди увійшли пара штанів, взуття, дві сорочки та спортивний костюм з кросівками. Найдорожче зі всього обійдуться кросівки, середня ціна на OLX складає 340 грн в середньому і спортивна форма - 300 грн. Проте можна заощадити і придбати спортивне б/в взуття за 200 грн і форму за 150 грн", - повідомили аналітики

Щодо дівчаток, шкільний гардероб у 2019 році обійдеться на 150 грн дорожче.

"Комплект із 2-ох блузок, спідниці, взуття, сарафану, спортивної форми та кросівок вартуватиме близько 1 660 грн. Минулого року батькам дівчинки це коштувало близько 1 105 грн. Найдорожчою річчю з комплекту стало - взуття. Нове обійдеться на OLX у 490 грн, а вживане можна знайти за 250 грн", - зазначається в аналітиці.

Середня ціна товарів шкільного гардеробу

Для хлопчиків, грн Для дівчаток, грн Сорочка/блузка 150 150 Штани/спідниця 220 150 Взуття 250 490 Кросівки 340 280 Спортивна форма 300 290

Цьогоріч середній чек на канцтовари становив у середньому 516 грн.

"Сюди входять 2 кулькові ручки, 2 звичайні олівці, набір кольорових олівців, щоденник, лінійка, 10 зошитів, фломастери і набір для малювання (акварельні фарби та альбом). Найдорожче зі всього обійдуться фломастери - 70 грн в середньому і набір кольорових олівців та щоденник. Їхня ціна склала 50 грн", - зазначили в OLX.

До порівняння: минулого року середній чек на стандартний набір канцтоварів майже не відрізнявся і становив близько 500 грн.

Товар Медіанна ціна, грн Кулькова ручка 15 Олівець 10 Фломастери 70 Щоденник 50 Зошит 20 Лінійка 20 Набір кольорових олівців 50 Альбом для малювання 25 Кольоровий папір 32 Фарби 50

Ціна за рюкзак зросла майже на 20%.

"Минулого року можна було обрати як новий рюкзак, так і б/в у хорошому стані за 300 грн, цього року середня вартість становила близько 355 грн. Нова сумка для спортивного взуття обійдеться у 80 грн. Можна заощадити майже половину суми, якщо брати таку ж річ тільки вживану", - зазначають аналітики.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський визнав указ про шкільну форму від 12 червня 1996 року таким, що втратив чинність.

Економічна правда