Зібрати дитину до школи стало дорожче на 50%
У 2019 році середній чек шкільного гардеробу збільшився на 50%: одягнути хлопчика до школи обійдеться у середньому в 1 510 гривень, а дівчинку – у 1 660 гривень.
Про це йдеться в аналітиці OLX.
"Найдорожчий елемент гардеробу - взуття, на OLX воно коштує 370 грн в середньому. На канцелярію ж доведеться закласти близько 500 грн", - зазначається у повідомленні
Минулого року середній чек на шкільний одяг був меншим приблизно наполовину, зазначається у повідомленні.
У 2018 році комплект одягу для хлопчика коштував 1 000 грн у середньому, цьогоріч вартість основних речей до школи для хлопчика становила 1 510 грн.
"Сюди увійшли пара штанів, взуття, дві сорочки та спортивний костюм з кросівками. Найдорожче зі всього обійдуться кросівки, середня ціна на OLX складає 340 грн в середньому і спортивна форма - 300 грн. Проте можна заощадити і придбати спортивне б/в взуття за 200 грн і форму за 150 грн", - повідомили аналітики
Щодо дівчаток, шкільний гардероб у 2019 році обійдеться на 150 грн дорожче.
"Комплект із 2-ох блузок, спідниці, взуття, сарафану, спортивної форми та кросівок вартуватиме близько 1 660 грн. Минулого року батькам дівчинки це коштувало близько 1 105 грн. Найдорожчою річчю з комплекту стало - взуття. Нове обійдеться на OLX у 490 грн, а вживане можна знайти за 250 грн", - зазначається в аналітиці.
Середня ціна товарів шкільного гардеробу
|
Для хлопчиків, грн
|
Для дівчаток, грн
|
Сорочка/блузка
|
150
|
150
|
Штани/спідниця
|
220
|
150
|
Взуття
|
250
|
490
|
Кросівки
|
340
|
280
|
Спортивна форма
|
300
|
290
Цьогоріч середній чек на канцтовари становив у середньому 516 грн.
"Сюди входять 2 кулькові ручки, 2 звичайні олівці, набір кольорових олівців, щоденник, лінійка, 10 зошитів, фломастери і набір для малювання (акварельні фарби та альбом). Найдорожче зі всього обійдуться фломастери - 70 грн в середньому і набір кольорових олівців та щоденник. Їхня ціна склала 50 грн", - зазначили в OLX.
До порівняння: минулого року середній чек на стандартний набір канцтоварів майже не відрізнявся і становив близько 500 грн.
|
Товар
|
Медіанна ціна, грн
|
Кулькова ручка
|
15
|
Олівець
|
10
|
Фломастери
|
70
|
Щоденник
|
50
|
Зошит
|
20
|
Лінійка
|
20
|
Набір кольорових олівців
|
50
|
Альбом для малювання
|
25
|
Кольоровий папір
|
32
|
Фарби
|
50
Ціна за рюкзак зросла майже на 20%.
"Минулого року можна було обрати як новий рюкзак, так і б/в у хорошому стані за 300 грн, цього року середня вартість становила близько 355 грн. Нова сумка для спортивного взуття обійдеться у 80 грн. Можна заощадити майже половину суми, якщо брати таку ж річ тільки вживану", - зазначають аналітики.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський визнав указ про шкільну форму від 12 червня 1996 року таким, що втратив чинність.
Економічна правда
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