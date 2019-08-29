Металурги просять Зеленського переконати Трампа скасувати мита на сталь
Асоціація "Укрметалургпром" звернулася з листом до президента Володимира Зеленського під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом підняти питання про скасування 25%–го мита на поставки української металопродукції в США в обмін на введення квот.
Про це йдеться в тексті звернення, розміщеного на офіційному сайті об'єднання.
"Такий крок в жодному разі не буде загрожувати національній безпеці США, оскільки частка України в структурі сталевого імпорту в США становить менше 1%, а торгове сальдо між Україною і Сполученими Штатами є позитивним для американської сторони і перевищує 1 млрд доларів", - констатується в листі "Укрметаллургпрому".
23 березня 2018 року США ввели 25%-ове мито на імпорт всіх видів сталевої продукції, в тому числі походженням з України. Згодом 6 країн - Австралія, Аргентина, Бразилія, Південна Корея, Канада і Мексика - домоглися їх виключення з-під дії 25%-го мита.
Україна також вела відповідні переговори з Білим домом, однак по ряду причин переговорний процес був відкладений.
"Укрметалургпром" зазначає, що для України скасування даного мита дуже важливе, оскільки випуск металопродукції та її поставки в США забезпечують робочі місця українцям.
Крім того, національний гірничо-металургійний комплекс генерує понад 35 млрд грн податків, а експорт металопродукції забезпечує валютні надходження в Україну. При цьому частка металургії в загальному експорті України в США становить 61%.
Економічна правда
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