Керівники на держслужбі заробляють вдвічі менше, ніж у бізнесі — дослідження

Оплата роботи керівників на державній службі щонайменше вдвічі поступається виплатам, які отримують керівники середньої та вищої керівної ланки у приватному секторі.

Про це йдеться у результатах дослідження економістів Центру економічної стратегії.

"Зарплата держслужбовців має бути прозорою та зрозумілою громадськості. А ще, якщо не еквівалентною, то хоча б співставною з тією, що пропонує приватний сектор. Зараз найбільш прозорою на держслужбі є структура оплати праці фахівців з питань реформ", - зауважила Ірина Піонтківська, старший економіст Центру економічної стратегії.

Як демонструє дослідження, серйозною проблемою в системі оплати праці держслужбовцям є значна частина непостійних компонентів оплати – стимулюючі надбавки та премії. Для керівників вона може становити до 48%, а серед всіх держслужбовців – 40%. ­

В українських реаліях ці доплати залежать значною мірою від прихильності керівництва та наявності фінансових ресурсів у державного органу, аніж від результатів діяльності працівника.

Загалом за 2018 рік на стимулюючі надбавки та премії виділили 32% сукупного фонду оплати праці державних службовців (приблизно 9 млрд грн).

Недостатня оплата праці керівникам і значна частка заохочувальних виплат не дозволяють залучити найкращих фахівців з приватного сектору, де посадовий оклад становить до 100% оплати праці.

Крім того, така система зменшує ефективність використання бюджетних коштів на оплату праці.

У системі оплати праці є резерви для того, щоб збільшити вдвічі зарплати керівників у рамках існуючих бюджетних обмежень, кажуть дослідники. Для цього необхідно скасувати стимулюючі надбавки для держслужбовців, зменшити максимальний розмір надбавки за вислугу років з 50% до 30% посадового окладу.

Автори дослідження рекомендують запровадити класифікацію посад державної служби за функціональними напрямками та спрямуванням діяльності згідно з рекомендаціями експертів EU4PAR.

Нагадуємо:

Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні (EU4PAR) - це проект ЄС, який підтримує уряд у впровадженні Стратегії реформування державного управління, ухваленої в червні 2016 року.

Проект надає консультативну та практичну допомогу у розбудові спроможності Кабінету Міністрів з метою побудови підзвітного, спроможного і результативного державного управління в Україні.

Підтримка проекту направлена на створення умов для розробки якісних урядових рішень, підзвітного урядування, професійної державної служби та удосконалення державних послуг.

Економічна правда