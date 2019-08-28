Україна піднялась на друге місце у Східній Європі за кількістю авіапасажирів

У першому півріччі 2019 року за кількістю перевезених пасажирів Україна піднялась на друге місце серед країн Східної Європи.

Про це повідомляє НВ Бізнес з посиланням на дослідження pasazer.com.

Зазначається, що у дослідженні, яке включає 10 країн, Україна вперше обігнала Румунію, але суттєво відстає від Польщі.

"За 6 місяців 2019 року через польські аеропорти пройшло 22,3 млн пасажирів (+ 8% рік до року). Українські аеропорти обслужили 10,7 млн чоловік (+ 20%), румунські - 10,5 млн чоловік (+ 8%). На 4 і 5 місцях Чехія і Угорщина з показниками 8,1 млн чоловік (+ 5%) і 7,6 млн чоловік (+ 9%) відповідно", - йдеться у повідомленні.

У звіті підкреслюється, що практично всі аеропорти України у 2019 році наростили пасажиропотік. Йдеться насамперед про аеропорт "Бориспіль", який посів 6 місце серед найбільших аеропортів Східної Європи. У першому півріччі він обслужив 6,7 млн пасажирів (+ 20%).

Проте за підсумками цього року аеропорт може піднятися у рейтингу, оскільки у травні та червні обслуговував більше пасажирів, ніж аеропорти Бухареста і Будапешта.

Аеропорт "Київ" імені Сікорського ("Жуляни") обслужив 1,33 млн чоловік (+16%). "Якби не ремонт злітно-посадкової смуги, який буде у вересні, то за підсумками року Жуляни могли б обслужити понад 3 млн осіб", - зазначають польські аналітики.

"Третій аеропорт країни - "Львів" ім. Д. Галицького. До кінця червня через нього пройшло майже 950 тисяч пасажирів (+ 45%). Львівський аеропорт обігнав Познань і Братиславу.

Такі результати роботи львівського аеропорту стали можливими завдяки активізації роботи лоукост-авіакомпаній. У першу чергу, WizzAir і Ryanair", - йдеться у звіті.

Дослідники також підкреслюють, що ситуація в сегменті пасажирських авіаперевезень в Східній Європі в цілому буде сильно залежати від України. Якщо країна буде економічно і політично стабільною, то з урахуванням її потенціалу, особливо кількості населення, ринок буде рости швидкими темпами.