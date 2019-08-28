Гетманцев про ринок лотерей: У мене є певний конфлікт інтересів

Депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев, який працював в лотерейному операторі "М.С.Л.", визнає наявність конфлікту інтересів у питанні грального бізнесу.

Про це він розповів в інтерв'ю ЕП.

"Мої погляди на гральний бізнес сформувалися від імені одного з гравців ринку. Власне, тому в Зе! Команді я утримуюся від участі в роботі над законопроектом про гральний бізнес.

У мене залишається певний конфлікт інтересів, який я не приховую, тому я не хочу займатися вирішенням цього питання в команді. Ми про це домовилися з самого початку: я позначив, що цим питанням не займаюся. Однак розуміння, як цей ринок повинен працювати, у мене, звичайно, є", - зазначив Гетманцев.

За його словами, ринок повинен ділитися на два сектори: масовий і казино, де ігри проводяться в межах одного приміщення.

"Якщо це казино, то повинні бути обмеження, наприклад, не менше рівня п'ятизіркових готелів. Щоб таке казино підтягувало розвиток всієї готельної галузі України. При цьому треба встановити жорсткі стандарти для п'яти зірок, не такі, як зараз.

Друге - масові ігри, які повинні бути обмежені за кількістю операторів. Ці оператори повинні працювати під жорстким контролем держави в системі електронного обліку кількості ставок", - сказав він.

На питання, якою має бути оптимальна кількість операторів, депутат відповів: "Не знаю. Це політичне питання".

"Має бути стільки операторів, скільки держава зможе проконтролювати", - додав він. Повністю відкритий ринок азартних ігор Гетманцев вважає згубним для країни.

Він зазначив, що варто чекати легалізації грального ринку, про що президент сказав публічно.

Гетманцев також повідомив, що законопроект розробляється в Офісі президента, за це відповідає Олексій Гончарук.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Фінансист "Слуги народу" Данило Гетманцев: Податкова амністія буде і вона буде платною

Нагадаємо:

У липні мережа розповсюджувачів "Космолот" приєдналася до лотерейної мережі "М.С.Л."

Економічна правда