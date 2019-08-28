У Зеленського розповіли, як будуть виводити великий і середній бізнес із ФОП

Данило Гетманцев, який очолить комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, обіцяє зробити все, щоб великий бізнес не зміг ухилятися від сплати податків, використовуючи єдиний податок.

Про те, які заходи для цього будуть вживатися, він розповів в інтерв'ю ЕП.

За його словами, "відносно середнього і великого бізнесу є два негативні моменти, які треба усунути".

"Перший момент - ухиляння від оподаткування з використанням низькоподаткових юрисдикцій. Йдеться про те, що податкові резиденти України не повинні мати можливість ухилятися або платити тут податків менше, переводячи свій прибуток в низькоподаткові юрисдикції", - зазначив Гетманцев.

"Зараз на слуху кейс "Ленінської кузні". Підприємство було продано за кордоном. Продано практично не підприємство, а компанія, яка володіє цим підприємством. Я не знаю, чи були заплачені податки з цієї угоди за кордоном, але я точно знаю, що в Україні податки з цієї угоди не заплачено.

Угода була на 300 млн доларів. Це величезні гроші. Люди продали в Україні актив на 300 млн доларів і не заплатили податки в український бюджет. Це не повинно відбуватися. Ми плануємо прийняти розроблений Міністерством фінансів законопроект в перші тижні роботи Верховної Ради", - додав він.

"Другий негативний момент - виключення використання псевдо-ФОП, коли великий магазин продає телефон і дає чек від ФОП. Хоча ми в повному розумі і тверезій пам'яті розуміємо, що за день він робить виручку більше, ніж ліміт, встановлений для ФОП на рік. У ресторанах і готелях можна зустріти подвійні чеки", - розповів фінансист "Слуги народу".

За його словами, цьому можна запобігти шляхом введення електронного чека.

"Це система обліку розрахункових операцій без установки касових апаратів. Це моя можливість як ФОП безкоштовно скачати програму податкової і своїм смартфоном враховувати будь-які операції на протязі дня, видаючи електронний чек споживачеві", - пояснив він.

"ФОП будуть враховувати свої операції через систему, яку ми вводимо. Ми, до речі, не говоримо про те, що вона буде вводитися абсолютно за всіма видами товарів. Спочатку вона буде вводитися по товарах, які найбільш схильні до ухилення.

Якщо ФОП за рік продає товари на 5 млн грн, нехай продає, але якщо за день, то це не зможе так працювати. Ми зробимо все, щоб великий бізнес не зміг ухилятися від сплати податків з використанням моделі єдиного податку", - заявив Гетманцев.

Він додав, що "зараз ухилення відбувається там, де великий і середній бізнес реалізує товари через ФОП за готівку, чеки не видаються. Реально відстежити оборот неможливо. Е-чек вирішує цю проблему".

Гетманцев зазначив, що систему планують запустити якомога швидше: "з 2020 року для окремих галузей, але затвердити законодавчу базу потрібно відразу ж".

Детальніше читайте у інтерв'ю: Фінансист "Слуги народу" Данило Гетманцев: Податкова амністія буде і вона буде платною

Економічна правда