Детективи НАБУ отримали доступ до секретних даних Приватбанку

Національне антикорупційне бюро отримало доступ до документів, які стосуються правової стратегії Приватбанку в судах з екс-власниками банку Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.

Про це йдеться в листі, який голова наглядової ради Приватбанку Шерон Іскі та голова правління Петр Крумханзл 23 серпня направили в Нацбанк, Мінфін, НАБУ і Раду громадського контролю НАБУ, повідомляє FinClub.

Глава Ради громадського контролю НАБУ Тетяна Локацька оприлюднила цей лист.

Приватбанк побоюється виникненню загрози розголошення детективами НАБУ конфіденційних даних на користь екс-власників банку, через які фінустанова може програти в зарубіжних судах багатомільярдні позови проти них.

1 серпня Приватбанк дізнався про ухвалу Солом'янського районного суду Києва від 26 липня, за допомогою якої детективи НАБУ отримали "тимчасовий доступ до величезної кількості документів і матеріалів Приватбанку про залучення та роботу радників банку у справах, пов'язаних з його колишніми акціонерами".

"Ця ухвала була винесена майже відразу після того, як Апеляційний суд Англії та Уельсу провів слухання по апеляції Приватбанку по справі, яка стосується відшкодування банку його колишніми власниками збитків на суму приблизно 3 млрд доларів (включаючи з відсотками). Очікується, що рішення Апеляційного суду, яке визначить подальшу долю судового процесу в Англії, буде винесено восени", - йдеться в листі.

Ця ухвала була прийнята судом в ході закритого засідання, про яке Приватбанк не був повідомлений, і в якому "він був позбавлений права брати участь".

Судове засідання відбулося в рамках кримінального провадження, відкритого за заявами народних депутатів Олександра Дубініна та Віталія Купрія, "які були подані приблизно два роки тому".

"Вищевказані народні депутати минулого скликання, за даними ЗМІ, є особами, наближеними до колишніх власників Приватбанку", - йдеться в листі.

Окреме занепокоєння в банку викликає те, що затребувані НАБУ документи включають також "ключові документи спілкування між банком і його юридичними радниками, і при цьому суд взагалі не звертає уваги на необхідність збереження адвокатської таємниці, в тому числі в рамках іноземного права".

Приватбанк попросив директора НАБУ Артема Ситника "переглянути обсяг вилучення інформації" та "взяти до уваги можливі наслідки для банку і легітимних стейкхолдерів".

"Просимо НАБУ також гарантувати збереження конфіденційної інформації, яка надається банком, враховуючи, що її розголошення може призвести до негативних наслідків для інтересів банку, зокрема, вплинути на рішення в судових справах за участю банку за кордоном", - підкреслили в Приватбанку.

Рекомендуємо почитати:

Як Коломойський і Боголюбов вивели з Приватбанку 5,5 мільярда доларів

Націоналізацію Приватбанку визнали незаконною. Що це означає?

Ігор Коломойський: Я вважаю, що Порошенко – моя маріонетка