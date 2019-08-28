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Офіційний курс: долар та євро подорожчали

Середа, 28 серпня 2019, 09:00
 

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 10 копійок, встановивши його на 28 серпня на рівні 25,16 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,94 гривні (на 27 серпня - 27,73 гривні).

Нагадуємо:

27 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,18 - 25,22 гривні за долар.

27 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,13 - 25,15 гривні за долар.

Економічна правда

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