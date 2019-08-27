УЗ планує залучити приватний капітал для розвитку вокзалів - Кравцов

"Укрзалізниця" планує здати у концесію перші вокзали наприкінці 2020 - на початку 2021 року.

Про це у колонці для ЕП пише голова правління УЗ Євген Кравцов.

"Якщо подивимося на досвід Європи, вокзали є одним із найпривабливіших активів для залучення приватного капіталу. Найпоширеніші механізми - це концесія або створення спільного підприємства.

Ми працюємо зі Світовим банком та IFC над цим питанням і маємо амбіцію здати перші вокзали у концесію вже наприкінці 2020 - на початку 2021 року", - повідомив Кравцов.

За його словами, це дозволить залучати приватні інвестиції для реконструкції вокзальної інфраструктури. Крім цього, залізниця матиме партнерів, які допоможуть розбудувати процеси ефективного управління активами.

Він додав, що "Укрзалізниця" "з нетерпінням очікує" якнайшвидшого ухвалення закону "Про концесію", який був проголосований у першому читанні ще у квітні 2018 року.

"Щодо контейнерних терміналів, на сьогоднішній день УЗ має 4 комплекси в Одесі, Києві, Харкові та Дніпрі.

Існує нагальна потреба у будівництві аналогічного терміналу на Західній Україні - у Львові, Ковелі або Чопі. Це значний обсяг інвестицій. Ми шукаємо правильний формат та інвесторів для цього проекту", - додав Кравцов.

Економічна правда