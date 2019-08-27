Нардеп розповів, хто очолить комітет фінансової політики ВР

Комітет податкової, митної та фінансової політики Верховної Ради очолить Данило Гетманцев, а першим заступником голови комітету буде Ярослав Железняк.

Про це повідомив у Facebook народний депутат 7-го та 8-го скликань Павло Різаненко.

За його словами, секретарем комітету буде Ігор Палиця, який був обраний депутатом Верховної Ради 9-го скликання за виборчим округом №22 (м.Луцьк Волинської області) як самовисуванець та член партії "УКРОП".

У 2014-2019 роках Палиця був головою Волинськї облради, у 2003-2007 роках був головою правління ВАТ "Укрнафата", фігурант антикорупційних розслідувань.

Заступником голови Комітету, за даними Різаненка, буде Олександр Дубінський, який був обраний депутатом ВР 9-го скликання від "Слуги народу" за виборчим округом №94 (Київська область) як безпартійний.

Дубінський - ведучий та креативний продюсер програм "Українські сенсації" і "Секретні матеріали" на телеканалі "1+1" Ігоря Коломойського. За даними фактчекінгової платформи "Детектор Медіа", неодноразово ймовірно розповсюджував недостовірну та маніпулятивну інформацію, зокрема, про в.о. міністра охорони здоров’я України Уляну Супрун, за що остання подала на Дубінського до суду.

Першим заступником голови Комітету буде Ярослав Железняк, який був обраний народним депутатом 9-го скликання від партії "Голос" номером 4 у списку як член партії.

Железняк - спеціаліст у сфері GR, адвокації та комунікацій. З 2017 року - радник прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з парламентських відносин, з 2016 року працював у стратегічній консультативній групі з підтримки реформ в Україні (SAGSUR).

Головою Комітету податкової, митної та фінансової політики буде Данило Гетманценв - юрист, до Верховної Ради 9-го скликання Гетманцев йшов 20-им номером у списку партії "Слуги народу".

Зазначимо, що "Слуга народу" пропонує об'єднати в один комітети податкової та митної політики і фінансової політики і банківської діяльності.

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Економічна правда