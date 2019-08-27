Україна стає помітною на радарах західних фінансистів - американський інвестбанкір

Міжнародні глобальні мультимільярдні інвестиційні фонди заявляють про готовність інвестувати в Україну, але мають застереження - призначення уряду і його конкретні дії визначать їх готовність рухатися вперед.

Про це в інтерв'ю Економічній правді заявив радник з приватизації ОПЗ, президент Pericles Global Advisory Ребвар Берзінджі.

За його словами, "зараз дуже цікавий і незвичний період для залучення Україною інвестицій".

"Десь із серпня 2018 року ми спостерігаємо уповільнення промислового виробництва. Це стосується Сполучених Штатів, Німеччини, азіатських країн. Ці процеси останнім часом прискорилися. Виглядає так, що промислова рецесія вже відбувається.

Ви бачите падіння інфляції, уповільнення росту і вплив цього на дохідність суверенних облігацій. Ви бачите падіння дохідності європейських державних облігацій, яка в деяких країнах перейшла в негативну дохідність. Це божевілля: ти даєш гроші в користування уряду, але ти платиш за привілей дати йому гроші.

Також в Європі ви можете спостерігати негативні відсоткові ставки дохідності так званих високоприбуткових бондів. Також ви бачите падіння американських державних казначейський облігацій на більш ніж 100 базових пунктів. Бачимо також у США та Великобританії так звану inverted yield curves, тобто зворотну кривизну дохідності облігацій, і це достатньо потужний сигнал щодо можливості рецесії", - заявив він.

При цьому, Берзінджі підкреслив, що Україна перебуває в протилежному світі щодо всього, що відбувається в західних країнах.

"Кілька кварталів поспіль Україна прискорювала зростання ВВП. Є прогноз, що він буде в межах 4%. Інфляція опустилася до достатньо керованого рівня, платіжний баланс поліпшується, валютні запаси збільшуються. Тобто з точки зору макроекономічної перспективи Україна наближається до досить позитивної фази.

Іноземні інвестори відповіли не просто готовністю дивитися на український ринок. Вони вже вливають гроші, і тим самим іде зменшення дохідності суверенних державних облігацій. Це також знайшло відображення в зміцненні української валюти. Здається, зараз вона зростає найбільш динамічно у світі", - зазначив радник з приватизації ОПЗ.

"Важливо, щоби в перші кілька місяців роботи нового уряду були зроблені конкретні дії з реалізації озвучених декларацій. Якщо ринок побачить відсутність конкретних кроків, інвестори моментально відреагують на це, і Україна повернеться туди, де вона була, і поступово приєднається до світової рецесії", - додав він.

Президент Pericles Global Advisory зазначив, що для великих інвестиційних фондів також важлива довіра до судової системи.

"Це також є частиною скептицизму з їх боку: ти не можеш завести суттєві гроші в країну, де нема жодної неупередженої судової інстанції, до якої є повна довіра.

Президент країни і його команда мають увагу і підтримку всього світу, але "медовий місяць" дуже короткий: кілька місяців для демонстрації правильних конкретних кроків", - зауважив Берзінджі.

На питання, що повинна зробити нова влада у найближчі місяці, щоб інвестиції у 20 млрд доларів, про які говорить президент Володимир Зеленський, справді пішли в Україну, Берзінджі відповів:

"За останні п'ять років суспільство напрацювало багато необхідних програм реформування, і це є перевагою країни. Є напрямки, які потребують глибокого осмислення, тому що вони складні й конфліктні, але існують речі абсолютно незаперечні і зрозумілі, треба тільки мати рішучість для їх імплементації.

Такими напрямками є судова реформа, приватизація, земельна реформа, інфраструктурні проекти. Є чимало проектів, є механізми для залучення інвестицій в ці проекти. Якщо їм дати зелене світло, це стане потужним вливанням в економіку".

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Економічна правда