Молдова очікує на формування уряду України, щоб разом боротися з контрабандою

Молдова очікує на формування нового уряду України, аби разом боротися з контрабандою та корупцією.

Про це прем’єр-міністр Молдови Мая Санду сказала в інтерв’ю Радіо Свобода у Кишиневі.

На її думку, ліквідація корупційної складової дозволила б полегшити політичне врегулювання ситуації в сепаратистському Придністровському регіоні.

"Я вірю, що ми маємо наполягати на речах, які вже анонсували, і чекати на формування нового уряду в Києві, щоб разом працювати для боротьби з контрабандою та корупційними схемами і змінити економічну складову цього конфлікту (в Придністровському регіоні – ред). Тому що, коли люди там, які залучені в ці схеми, почнуть менше заробляти у такий нелегальний спосіб, можливо, визначити політичне рішення буде легше", – сказала Санду.

Вона висловила думку, що політичне вирішення замороженого конфлікту в Придністров’ї неможливе без підтримки громадян Молдови.

"А ми знаємо, що громадяни ніколи не підтримають федералізацію", – зазначила Санду.

Федералізація Молдови була однією з пропозицій Росії щодо врегулювання ситуації на Придністров’ї.

Також вона стверджує, що для уряду Молдови "важливо мати хороші відносини з Росією", але водночас стратегічними партнерами Кишиніва називає Україну, Румунію та Сполучені Штати.

Під час свого візиту до Києва в липні 2019 року Санду вже озвучувала тезу, що для боротьби з корупцією та контрабандою в Придністров’ї Молдова потребує участі України.

Нагадаємо:

У липні стало відомо, що Молдова хоче використовувати підземні сховища газу України.

Як повідомлялось 19 серпня, Україна і Молдова готують новий маршрут імпорту газу з Румунії