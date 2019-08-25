В Україні стали менше підробляти гривню – НБУ

Національний банк констатує зниження кількості підроблених банкнот національної валюти за підсумками першого півріччя 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Так, кількість та сума підроблення банкнот гривні за перше півріччя 2019 року, якщо порівняти з аналогічним періодом 2018 року, знизилися на 26% та 20% відповідно.

"Тож загалом кількість підроблених банкнот національної валюти є стабільно низькою", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, традиційно більшість (99%) вилучених з обігу у першому півріччі 2019 року підроблених банкнот гривні припадала на банкноти чотирьох номіналів:

500 грн (50% від загальної кількості вилучених підробок), 100 грн (24%), 200 грн (14%), 50 грн (11%).

Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами від 1 до 20 гривень становили лише 1%.

Найчастіше виявлені підроблені банкноти збувалися через каси закладів швидкого харчування, торгівлі та автозаправних станцій.

Економічна правда