Між Китаєм та США загострилася "торгова війна". Ціни на нафту обвалилися

Ціни на нафту різко посилили падіння на тлі ескалації торгової війни США і Китаю.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures о 18:15 за київським часом 23 серпня становила 58,76 долара за барель, що на 1,16 долара (1,94%) нижче рівня попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на Нью-йоркській товарній біржі подешевшали до цього часу на 1,59 долара (2,87%) - до 53,76 долара за барель.

Ринок негативно відреагував на заяву Китаю про намір ввести додаткові мита на американські товари загальною вартістю 75 млрд доларів на рік у відповідь на аналогічні дії Вашингтона.

У список товарів, які будуть обкладені новими митами, потрапила американська нафта - мито для неї становитиме 5%.

У минулому році Китай відмовився включати нафту в список товарів, для яких були введені мита, визнавши, таким чином, важливість цього виду сировини, і його нинішнє рішення вказує на серйозну ескалацію торгового спору двох країн, відзначають експерти.

За підсумками перших 5 місяців 2019 року Китай займав дев'яте місце серед найбільших експортерів нафти в США.

Обвал цін на нафту посилився після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв оголосити про заходи у відповідь на дії Китаю, досить різко висловившись в Твіттері.

"Наша країна нерозумно втрачала трильйони доларів через Китай багато років. Вони крали нашу інтелектуальну власність вартістю мільярди доларів щороку, і вони хочуть продовжувати робити це. Я не дозволю цьому статися", - написав Трамп в Твіттері.