Держстат зафіксував падіння одного з ключових економічних показників в Україні

Промислове виробництво в Україні в липні 2019 року скоротилося на 0,2% в порівнянні з липнем 2018 року.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики.

З корекцією на ефект календарних днів промвиробництво в липні 2019 року до липня 2018 року також ще знизилося на 1,1%.

По відношенню до попереднього місяця промислове виробництво в липні зросло на 3,6%, з урахуванням сезонного фактора - скоротилося на 0,6%.

В цілому за підсумками 7 місяців 2019 року зростання промвиробництва становило 0,4% до аналогічного періоду 2018 року.

Як повідомлялося, промислове виробництво в Україні в 2018 році зросло на 1,1% в порівнянні з 2017 роком.

Економічна правда