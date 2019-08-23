В аеропорту Барселони через страйк скасували щонайменше 124 рейси

Найбільша іспанська авіакомпанія Vueling скасувала 112 рейсів, запланованих на суботу та неділю через страйк наземного персоналу аеропорту Ель-Прат в Барселоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На початку цього місяця наземний екіпаж авіакомпанії Iberia оголосив страйк на 24-25 серпня та на 30-31 серпня. Iberia скасувала шість рейсів на цю суботу до Барселони або з неї та ще шість на неділю, заявив прессекретар авіакомпанії.

У поєднанні Vueling та Iberia скасували 124 рейси на вихідні.

Vueling, що базується в Барселоні і зазвичай має від 600 до 700 рейсів у вихідні дні з другого за величиною аеропорту Іспанії, заявила, що бронює мандрівникам інші рейси. Вона попередила, що на польоти інших авіакомпаній страйки також вплинуть.

Іспанська профспілка UGT закликала Iberia в Мадриді також страйкувати 30 та 31 серпня. Головні вимоги профспілки - більше контрактів на повну зайнятість, навчання та використання нових транспортних засобів.

Профспілки, що представляють іспанські екіпажі Ryanair, раніше заявили, що їхні плани на 10 днів страйку у вересні залишаються в силі.

Європейська правда