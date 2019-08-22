Поліція може штрафувати "євробляхерів", бо має доступ до митних баз - Нефьодов

Нацполіція у рамках чинного законодавства може застосовувати штрафи для власників "євроблях" за порушення при переміщенні авто, оскільки має доступ до митних баз.

Про це у коментарі "УНІАН" заявив голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

"У поліції є доступ до митних баз. Моє розуміння - так", - відповів Нефьодов на питання про те, чи має право поліція з 22 серпня не лише зупиняти авто на єврономерах, а й застосовувати штрафи.

Нагадаємо:

З 22 серпня за перевищення терміну перебування в Україні нерозмитненого автомобілю каратимуть штрафом до 170 тисяч гривень або конфіскацією транспортного засобу за рішенням суду.

Президент Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради законопроект про відтермінування штрафів за нерозмитнені автомобілі і розраховує, що депутати розглянуть його на першому засіданні.

Законопроект Зеленського відтерміновує норму покарання на три місяці. За цей час робоча група в парламенті напрацює зміни до законопроекту з урахуванням пропозицій автомобілістів і встановить пропорційні штрафи.