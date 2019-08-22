Кабмін затвердив кандидатуру нового бізнес-омбудсмена

Кабмін затвердив рішення наглядової ради Ради бізнес-омбудсмена від 30 липня щодо обрання бізнес-омбудсменом Марчіна Свенчицького.

Відповідне розпорядження від 21 серпня опублікували на "Урядовому порталі".

Зазначається, що розпорядження набирає чинності 12 жовтня.

Нагадаємо:

Раніше на засіданні Ради бізнес-омбудсмена була затверджена кандидатура майбутнього бізнес-омбудсмена України Марчіна Свенчицького.

У лютому бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета повідомив про своє рішення не продовжувати контракт, який закінчувався у травні 2019 року, проте потім погодився залишитися на посаді до жовтня.

Раніше Шемета обіймав посаду міністра фінансів в уряді Литви (1997-1999 рр, 2008-2009 рр), а також був єврокомісаром – з питань фінансового програмування і бюджету (2009-2010 рр) і з питань оподаткування, митних питань, статистики, аудиту та боротьби з шахрайством (2010-2014 рр).

Марчін Свенчицький – у минулому мер Варшави і член польського уряду, а зараз депутат Сейму (парламенту) Польщі.

Економічна правда