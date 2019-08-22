Панорама на Ботсад: унікальний офіс на Печерську у продажу

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На ринку комерційної нерухомості столиці з`явився унікальний об`єкт: панорамний офіс із бездоганним краєвидом на Ботанічний сад, куполи Лаври, монумент Батьківщина-Мати, розливи Дніпра.

Родзинкою офісу є власна простора тераса площею понад 230 кв.м. із фантастичним оглядом на весь Печерськ.

У житловому комплексі преміум-класу "Busov Hill", вже введеному в експлуатацію, виставили на продаж нежитлове приміщення загальною площею 765,7 кв.м.

Об`єкт розташований на 21-22 поверсі із виходом на власну терасу, яка розміщується на 23 поверсі. Площа тераси 233,7 кв.м. входить в загальну площу об’єкта із коефіцієнтом 0,3, тобто – 77,9 кв.м.

Однією із переваг цього об’єкту є панорамне скління алюмінієвим профілем Schuco (Німеччина). Використані енергозберігаючі сонцезахисні склопакети американського бренду Guardian. Планування вільне, що дозволить втілити необмежені архітектурні рішення під час зонування простору.

У приміщенні вже виконана чистова стяжка, шумоізоляція, розведене опалення. Встановлені високопродуктивні сталеві радіатори Quinn, вироблені у Великобританії спеціально для "Busov Hill".

Будинок обслуговує власна котельня, що працює на базі німецького обладнання Viessmann. Статус будинку підкреслює просторий хол із безпрецедентною для Києва висотою стелі — 8 метрів, декорований натуральним каменем і деревом, а головний акцент зроблено на стіну-водоспад, що розташована по центру фойє.

"Busov Hill" обслуговує 5 високошвидкісних ліфтів Schindler. Додатковий ліфт сполучає центральне лобі будинку із трьохрівневим підземним паркінгом.

Будинок "Busov Hill" впізнаваний завдяки своєму легкому і блискучому фасаду. Вентильований фасад будівлі облицьовано німецьким дизайнерським керамогранітом PorcelainGres.

І, найважливіше, це місцерозташування. Об`єкт знаходиться за адресою: вул. Буслівська, 12. Поруч велика кількість посольств, приватних резиденцій та вся необхідна інфраструктура.

У пішій доступності: школи, дитячі садки, спортзал, басейн, магазини, кафе і ресторани, СПА, салони краси, аптеки тощо. Вдала транспортна розв’язка забезпечує швидке сполучення як із діловим центром, так із Лівим берегом, в тому числі до аеропортів.

Записатися на перегляд і дізнатися всі подробиці можна за телефоном 044 374 11 22.

Нагадаємо, ЖК "Busov Hill" введений в експлуатацію восени минулого року, на сьогодні 20 % квартир будинку вже заселено.