Amazon витратить 15 мільярдів доларів на підтримку компаній на своєму сайті

Компанія Amazon.com Inc. планує виділити більше 15 мільярдів доларів на підтримку дрібних та середніх компаній, які продають свою продукцію в магазинах інтернет-рітейлера.

Про це йдеться у прес-релізі компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що з початку року Amazon запустив 150 інструментів і послуг, які повинні допомогти незалежним компаніям збільшити продажі на майданчиках рітейлера.

Кошти планують витратити на створення нових інструментів і послуг, а також на інфраструктуру і персонал.

Окрім покупки і продажу різної продукції, Amazon більше 10 років надає свій сайт стороннім продавцям, на частку яких у 2018 році йшло 58% продажів компанії в штучному вираженні.

Деякі продавц останніми роками почали скаржитися на зростання витрат на використання логістичної мережі і покупку реклами.

Віце-президент компанії Ніколас Деніссен заявив, що Amazon реагує на відгуки продавців. "Їх успіх - це наш успіх", - додав він.