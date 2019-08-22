Чеський наземний лоукостер планує запустити ще один рейс з України до Праги

Чеський залізничний та автобусний перевізник RegioJet планує запустити у червні 2020 року прямий нічний поїзд Прага - Мостиська 2.

Про це повідомляє чеське видання Zdopravy.

Зазначається, що компанія подала заявку до Відділу доступу до транспортної інфраструктури.

Відстань між станціями -754 км. Нічний поїзд відправлятиметься один раз в день в обох напрямках.

Поїзд сформують з 8-12 спальних вагонів місткістю 400-600 місць. Із Праги він відправлятиметься о 22:10 і прибуватиме на українську прикордонну станцію Мостиська-2 о 9:30.

У зворотному напрямку поїзд буде відправлятися ввечері і прибувати в Прагу о 6:10 (різниця визначається часовим поясом).

На території Чехії зупинки плануються в Пардубіцах, Забржегу, Оломоуці, Кордоні-на-Мораві і Остраві, а також в Кракові і Жешуві.

Компанія планує також запропонувати автобусні перевезення від станції Мостиська-2 до Львова та в інші регіони України.

RegioJet у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна" підтвердили, що планують у червні 2020 року запустити рейс між Україною та Чехією.

"Зараз RegioJet пропонує щоденне сполучення з Ужгородом та Мукачевом - в поєднанні із залізничним сполученням Прага-Кошице і гарантованим з'єднанням поїзда Кошице - Ужгород - Мукачево. RegioJet перевозить близько 30 000 пасажирів на рік цим маршрутом", - заявили у компанії.

Нагадаємо:

У квітні 2018 року чеський залізничний та автобусний перевізник RegioJet запустив два рейси з Ужгорода та Мукачева до Праги.