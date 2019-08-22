В роботі Instagram і Facebook стався збій
Четвер, 22 серпня 2019, 10:39
У ніч на 22 серпня в роботі соціальних мереж Instagram і Facebook стався збій.
Про це повідомляє Downdetector.
Більшість користувачів, які мали проблеми з роботою соціальних мереж - із США. 73% з них не могли увійти під своїм обліковим записом в Instagram, 66% - у Facebook.
Також у 23% користувачів не завантажувалася стрічка.
Востаннє соцмережі, які належать Facebook, збоїли на початку цього тижня. Минулого тижня збій стався і в роботі Google.
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