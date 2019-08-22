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В роботі Instagram і Facebook стався збій

Четвер, 22 серпня 2019, 10:39

У ніч на 22 серпня в роботі соціальних мереж Instagram і Facebook стався збій.

Про це повідомляє Downdetector.

Більшість користувачів, які мали проблеми з роботою соціальних мереж - із США. 73% з них не могли увійти під своїм обліковим записом в Instagram, 66% - у Facebook.

Також у 23% користувачів не завантажувалася стрічка.

Востаннє соцмережі, які належать Facebook, збоїли на початку цього тижня. Минулого тижня збій стався і в роботі Google.

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Економічна правда
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