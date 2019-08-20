Зростання експорту українських товарів до ЄС становить 5%

Відповідно до товарної структури зовнішньої торгівлі з країнами ЄС за І півріччя 2019 року, експорт українських товарів склав 10 млрд 284 млн 296,9 тис. доларів. Зростання експорту відносно першого півріччя минулого року склало 5%.

Такі дані опублікувала Державна служба статистики, повідомляє "Європейська правда".

Торгівля послугами за останні півроку склала 2 млрд 23 млн 139,6 тис. доларів. Зростання відносно першого півріччя 2018 року - 4,5%.

Темпи зростання експорту українських товарів до Євросоюзу у 2018 році склали 15%.

Європейська правда