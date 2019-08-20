Бізнес покращив оцінку роботи митниці - дослідження ЄБА
Митний індекс у першій половині 2019 року зріс та склав 3,24 бали за 5-ти бальною шкалою (2,92 у попередньому періоді), показник індексу перемістився у нейтральну площину.
Про це свідчать результати дослідження Європейської Бізнес Асоціації.
"Цьогорічне дослідження демонструє обережний оптимізм в оцінках експертів – 36% опитаних переконані, що прояви корупції в митних органах зменшилися, хоча 53% схильні вважати, що ситуація лишилася без змін.
Значно зменшилася кількість експертів, незадоволених якістю митних послуг – 28%, тоді як у попередньому періоді таких було майже 40%. Водночас 47% респондентів відповіли, що скоріше задоволені якістю послуг та професіоналізмом посадових осіб на митниці", - зазначили в ЄБА.
Опитування показало, що 52% експертів скоріше або повністю задоволені роботою "Єдиного вікна", застосування якого з лютого 2018 року стало обов’язковим при імпорті товарів.
"Але залишається майже 23% незадоволених роботою системи, тому важливо усунути недоліки та налагодити її більш ефективну роботу, враховуючи коментарі від бізнесу", - заявляє Асоціація.
Підкреслюється, що найбільше труднощів у компаній під час проходження митного контролю у першій половині 2019 року викликала недосконала система проходження ветеринарного, фітосанітарного контролю та обтяжливий контроль товарів у дерев’яній тарі.
Також бізнес скаржився на затримання процесу митного оформлення із метою запиту на надання документів у паперовому вигляді, на додачу до електронних.
Крім цього, більшість компаній оминула проблема з коригуванням митної вартості, тоді як близько 30% повідомляють про вибірковий тиск, коли митна вартість безпідставно завищується, або ж штучно створюється тяганина з документами.
Щодо результатів операції з боротьби з контрабандою "Бастіон" - майже 92% експертів, що взяли участь в опитуванні, відповіли, що не помітили ефекту від даної операції.
Водночас компанії не відчули будь-якого негативного впливу на перебіг митного оформлення.
"Вперше з 2017 року показник індексу покинув негативну площину – що, безперечно, сигналізує про певні зміни. Зросла оцінка усіх складників індексу, порівняно з минулим періодом – компанії відмічають покращення якості послуг та стримання рівня корупції на митниці. Однак турбує той факт, що бізнес повідомляє про одні й ті ж проблеми, що не вирішуються з року в рік. Особливо підприємці скаржаться на обтяжливий ветеринарний та фітосанітарний контроль та безпідставну паперову тяганину.
До того ж, існує потужний запит на діджиталізацію роботи митниці – компанії пропонують перевести більшу частину комунікації та роботи з документацією в електронний вигляд, аби заощадити час та ресурси бізнесу", - заявила координатор Податкового та Митного комітетів Європейської Бізнес Асоціації Наталія Артемчук.
Митний індекс проводиться Європейською Бізнес Асоціацією з 2010 року.
Дослідження складається з трьох тематичних блоків – корупція, якість митних послуг, робота "Єдиного вікна". Індекс вимірюється два рази на рік. Позначка три вважається нейтральною. Максимальна оцінка складає 5 балів.
Опитування проводилось за період січень-червень 2019 року, у ньому взяли участь 58 митних експертів з компаній-членів Асоціації.
Економічна правда
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