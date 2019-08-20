Хто найбільше заробляє в Україні у робочій сфері - дослідження

Серед робочих фахівців найбільше в Україні заробляють будівельники - 14 350 гривень у середньому, також у першій трійці - транспортно-логістична галузь та виробництво і енергетика.

Про це свідчить аналітика OLX Робота.

Зазначається, що у робочих сферах зарплати за останній квартал виросли у середньому на 9%.

Найбільший заробіток у будівельників: їхній дохід збільшився на 2 350 грн в порівнянні з минулим періодом. Середня зарпалата будівельників - 14 350 грн.

На 2 тисячі гривень менше отримують в транспортно-логістичній галузі. У трійці найбільш оплачуваних спеціальностей також - виробництво й енергетика. У цій сфері працівникам готові платити 10 тисяч гривень в середньому. Найменше роботодавці пропонують представникам сфери охорони та безпеки - 7 500 грн/місяць.

"У будівництві зарплати кожного кварталу стабільно зростають на 20%. У цьому кварталі працівникам знову готові були додати п'яту частину до заробітку. Також на 17% збільшилися оклади в барно-ресторанній сфері. У порівнянні з минулим періодом зарплати не змінилися лише у представників домашнього персоналу.

З березня по квітень, в період посівних робіт, оклади в сільськогосподарській сфері підвищились на 18%", - заявляють у OLX.

У середньому за межами країни в цьому кварталі українцям пропонували 28 650 грн.

Зазначається, що за другий квартал 2019 року на платформі OLX було розміщено понад 50 тисяч робочих вакансій. Пік пошуку співробітників припав на травень - більше 18 тисяч пропозицій.

Найбільший дефіцит кадрів спостерігався в торгівлі - 31% всіх пропозицій від роботодавців був зосереджений у цій сфері. Нестачу співробітників відчували також у транспортній (19%) і ресторанній (18%) галузях. Найнижчий попит до початку літа спостерігався в агросфері.

Найбільше пропозицій про роботу було у Київської області - 22 900 вакансій. Це втричі більше, ніж в Одеській, яка на другому місці за цим критерієм - 7 700 вакансій. Трохи менше пропозицій у Дніпропетровській (7 090 вакансій), Харківській (5 189 вакансій) і Запорізькій (4 115 вакансій) областях.

Економічна правда