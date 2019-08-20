НБУ відхилив кандидатуру голови наглядової ради Укрексімбанку

Нацбанк за результатами оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам відмовив у погодженні кандидатури незалежного директора, голови наглядової ради АТ "Укрексімбанк" Торстена Пауля.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Підкреслюється, що НБУ вимагатиме заміни його кандидатури відповідно до закону.

Водночас регулятор вирішив погодити таких осіб: Вікторію Страхову (представника держави від президента), Юрія Буцу (представника держави від Кабміну).

"Позитивними є також результати тестування та співбесіди, проведених з незалежними директорами - Оленою Гордієнко та Сергієм Коновцем. Остаточні рішення щодо них будуть прийняті після усунення окремих зауважень до поданих документів.

Рішення щодо решти членів наглядової ради будуть прийняті після проходження ними тестування та співбесіди", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

Кабмін затвердив наглядові ради "Ощадбанку", "Приватбанку" та "Укрексімбанку" 22 травня 2019 року за винятком членів (по одному в кожному банку) за квотою президента.

Незалежними членами наглядової ради "Ощадбанку" були призначені Шевкі Аджунер, Байба Апін, Олексій Резніков, Олексій Грінченко, Міхаель Вайнштейн, Пітер Бріггс, представниками держави - Даніель Білак (від Кабміну) і Дмитро Власов (від Верховної Ради).

У липні членом наглядової ради Укрексімбанку за квотою президента стала Вікторія Страхова

Напередодні Нацбанк за результатами тестування та співбесіди відхилив кандидатури 5 із 9 членів наглядової ради Ощадбанку.

Економічна правда