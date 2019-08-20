Донька викладача Зеленського може отримати посаду в АМКУ

Джерело: "Наші гроші"

Ірина Копайгора із Кривого Рогу претендує на посаду державної уповноваженої Антимонопольного комітету України.

18 серпня вона подала до реєстру Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію кандидата на посаду державної уповноваженої АМКУ.

Деталі: Ірина Копайгора зареєстрована та проживає у Кривому Розі. Працює у Криворізькому економічному інституті при "КНЕУ ім. В. Гетьмана" у якості доцента кафедри правового регулювання економіки.

У цьому інституті отримав юридичну освіту президент Володимир Зеленський. У ньому працює й його батько Олександр Зеленський.

У цьому ж інституті викладає батько претендентки на посаду в АМКУ Іван Копайгора. Будучи завідувачем кафедри правознавства, він викладав Зеленському теорію держави і права.

Іван Копайгора коментував успіх Зеленського, високо оцінюючи його якості та досягнення: "Володимир ні разу просив порад і ніколи не пропускав пар, хоча грав у спектаклях і виступав у театрі".

Ірина Копайгора, крім викладання у КНЕУ, також отримує заробітну плату за сумісництвом у МАУП Кривий Ріг.

Передісторія:

На початку липня президент Володимир Зеленський звільнив першу заступницю голови АМКУ Марію Ніжнік та держуповноважених Агію Загребельську, Андрія Вовка і Валерія Полюховича. Звільнення відбулися без подань прем’єр-міністра, передбачених законом.

31 липня президент призначив державними уповноваженими АМКУ Наталію Буроменську та Ольгу Нечитайло.

Заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук говорив, що кадрові рішення стосовно АМКУ приймались на підставі побажань голови комітету Юрія Терентьєва.

Наразі вакантними залишаються посади двох членів АМКУ, у тому числі, заступника голови.

На посаду першого заступника голови кандидує Ольга Піщанська, яка також будувала свій кар’єрний шлях на малій Батьківщині президента – у Кривому Розі, очолювала закупівельний напрямок у "АрселорМіттал" у той же період, коли Юрій Терентьєв був генеральним юрисконсультом цього підприємства.

Українська правда