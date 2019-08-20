Від 10 000 грн на гаджети: в MOYO порахували, скільки коштує зібрати школяра

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Сучасна школа вимагає відповідних підходів до навчання. Наприклад, інформатику починають викладати вже з другого класу, а всі підручники доступні в електронному форматі. Тому традиційні збори дитини вже не можна обмежити зошитами і ранцем - потрібні гаджети, і чимало.

У компанії MOYO підрахували, у скільки може обійтися батькам набір гаджетів для дитини, і склали чотири набори:

бюджетний — коли необхідно закрити всі потреби при мінімальних вкладеннях;

коли необхідно закрити всі потреби при мінімальних вкладеннях; середній — ідеальне співвідношення ціни і можливостей;

ідеальне співвідношення ціни і можливостей; преміум — техніка з розширеними можливостями;

техніка з розширеними можливостями; люкс — коли бюджет необмежений.

У бюджетному варіанті вартість базового комплекту техніки становить 9 556 грн. Левову частку витрат становить ноутбук, тоді як мобільний телефон, планшет, павербанк, флешка і LED-світильник сумарно обійдуться в 2 181 грн.