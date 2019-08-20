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Від 10 000 грн на гаджети: в MOYO порахували, скільки коштує зібрати школяра

Вівторок, 20 серпня 2019, 11:01

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Сучасна школа вимагає відповідних підходів до навчання. Наприклад, інформатику починають викладати вже з другого класу, а всі підручники доступні в електронному форматі. Тому традиційні збори дитини вже не можна обмежити зошитами і ранцем - потрібні гаджети, і чимало.

У компанії MOYO підрахували, у скільки може обійтися батькам набір гаджетів для дитини, і склали чотири набори:

  • бюджетний коли необхідно закрити всі потреби при мінімальних вкладеннях;
  • середній ідеальне співвідношення ціни і можливостей;
  • преміум техніка з розширеними можливостями;
  • люкс коли бюджет необмежений.

У бюджетному варіанті вартість базового комплекту техніки становить 9 556 грн. Левову частку витрат становить ноутбук, тоді як мобільний телефон, планшет, павербанк, флешка і LED-світильник сумарно обійдуться в 2 181 грн.

 
Середній комплект вже буде коштувати 21 626 грн. Ноутбук тут також з'їдає більшу частину бюджету — 12 599 грн. Замість кнопкового телефону в цьому варіанті пропонується комплект зі смартфона (з чохлом і захисним склом) та дитячого смарт-годинника, а планшет замінений на електронну книгу. В іншому набір також містить павербанк, флешку і LED-світильник.

Коли школяреві важлива не тільки функціональність техніки, то варто придивитися до третього, преміальному набору. Він буде коштувати вже 51 689 грн, але включає в себе потужний ноутбук, крутий смартфон, велику електронну книгу, а також додатковий брелок-пошукову систему (допоможе відшукати забутий рюкзак або ключі).

У люкс-варіанті зібрати школяра може коштувати вже до 197 208 грн. Цілком передбачувано в цей набір увійшла новітня техніка Apple, а також дорогі аксесуари. Наприклад, флешка з Lightning-роз'ємом і павербанк, який підзарядить, в тому числі, і ноутбук.

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Економічна правда
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