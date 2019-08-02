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Кабмін обмежив держдопомогу аграріям до 150 мільйонів в одні руки

П'ятниця, 2 серпня 2019, 14:37

Кабмін обмежив суму фінансової підтримки одному суб'єкту господарювання або сільськогосподарському виробнику до 150 мільйонів гривень.

Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів від 17 липня, яку опублікували на сайті уряду в п'ятницю.

Зазначається, що обмеження стосуватиметься програми підтримки тваринництва, а також зберігання та переробки сільськогосподарської продукції. На ці цілі у бюджеті передбачено 3,5 мільярда гривень.

При цьому, ті фермери, які у 2019 році отримали державну допомогу у розмірі, що перевищує 150 мільйонів гривень, повертати її назад до бюджету не будуть.

На обмеженні суми держпідтримки до 150 млн грн "в одні руки" наполягало Міністерство аграрної політики ще в 2017 році.

Економічна правда

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аграрії Кабмін

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