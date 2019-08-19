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Tesla запустила сервіс оренди сонячних панелей

Понеділок, 19 серпня 2019, 13:15

Компанія Tesla оголосила про запуск сервісу оренди сонячних панелей Rent Solar для дахів житлових будинків.

Про це повідомляється на сайті Tesla.

Вартість послуги - 90 доларів на місяць. Користувач отримує все необхідне обладнання, технічну підтримку, установку і обслуговування.

При використанні сервісу не потрібно підписувати контрактів, а компанія пропонує кілька варіантів сонячної електросистеми - на 3,8 кВт, 7,6 кВт і 11,4 кВт.

"Якщо клієнт захоче відмовитися від використання послуги і йому потрібно буде прибрати панелі, він повинен буде заплатити 1500 доларів. У разі, якщо користувач перестане платити абонплату, компанія просто відключить панелі, але залишить їх на даху", - йдеться у повідомленні.

Можливість орендувати панелі поки є у жителів таких штатів: Арізона, Каліфорнія, Коннектикут, Массачусетс, Нью-Джерсі і Нью-Мексико.

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Tesla

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