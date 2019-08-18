У ДФС розповіли, скільки в Україні елітних автомобілів
Неділя, 18 серпня 2019, 15:37
Державна фіскальна служба з початку року зареєструвала на території України більше 3 500 елітних авто.
Про це повідомляє dt.ua з посиланням на дані ДФС.
Всього 3 588 дорогих машин офіційно перебувають на території держави. Їх власники заплатили 90 мільйонів гривень транспортного податку. За один автомобіль в середньому сплачено 25 тисяч гривень.
Із загальної кількості авто в Україні преміальними є 0,05%.
У ДФС вказали, що транспортний податок сплачують власники машин, вартість яких вище 1,57 мільйонів гривень, а вік не більше п'яти років.
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