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У ДФС розповіли, скільки в Україні елітних автомобілів

Неділя, 18 серпня 2019, 15:37
 

Державна фіскальна служба з початку року зареєструвала на території України більше 3 500 елітних авто.

Про це повідомляє dt.ua з посиланням на дані ДФС.

Всього 3 588 дорогих машин офіційно перебувають на території держави. Їх власники заплатили 90 мільйонів гривень транспортного податку. За один автомобіль в середньому сплачено 25 тисяч гривень.

Із загальної кількості авто в Україні преміальними є 0,05%.

У ДФС вказали, що транспортний податок сплачують власники машин, вартість яких вище 1,57 мільйонів гривень, а вік не більше п'яти років.

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ДФС авто

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