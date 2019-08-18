Інтернет-гігант Alibaba різко підвищив прибуток

Китайський інтернет-гігант Alibaba Group Holding Ltd. продемонстрував значне зростання прибутку і виручки в першому фінансовому кварталі.

Про це повідомляється в прес-релізі Alibaba, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, виручка в квітні-червні підскочила на 42% - до 114,92 млрд юанів (16,74 млрд доларів). Експерти, опитані FactSet, в середньому прогнозували цей показник на рівні 111,83 млрд юанів.

Чистий прибуток компанії в першому фінкварталі збільшився до 21,25 млрд юанів в порівнянні з 8,69 млрд юанів. У минулому році показник впав через виплати компенсацій співробітникам.

Виручка ключового бізнесу в сфері електронної комерції росла на 44%, до 99,5 млрд юанів, в сфері "хмарних" технологій - на 66%, до 7,8 млрд юанів.

Річна аудиторія користувачів роздрібних сервісів Alibaba в Китаї зросла за квартал на 20 млн осіб, до 674 млн користувачів.

Число користувачів в Китаї, які проявляють активність не рідше разу на місяць і отримують доступ до сервісів з мобільних пристроїв, збільшилася на 34 млн і досягло 755 млн осіб.

Alibaba володіє найбільшими в Китаї платформами електронної комерції, включаючи найпопулярнішу з них - Taobao.

Компанія зводить на цих платформах покупців і продавців, надаючи їм різні сервіси. При цьому на Alibaba припадає 80% обороту електронної торгівлі в країні.