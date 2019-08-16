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Справа "Роттердам+": НАБУ оголосило у розшук екс-голову тарифного регулятора - ЗМІ

П'ятниця, 16 серпня 2019, 18:45

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук екс-голову НКРЕКП Дмитра Вовка, підозрюваного у причетності до нанесення 18,86 мільярдів гривень збитків від впровадження формули "Роттердам+".

Про це повідомляє "Слово і діло" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що Вовка викликали на допит до НАБУ 14 серпня, однак він не з'явився, тому його оголосили у розшук.

За словами співрозмовників видання,, на виклик не з'явився начальник відділу управління енергоринку Нацкомісії Володимир Бутовський, якого теж оголосили в розшук.

Нагадаємо:

8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру 6 особам, зокрема колишньому голові та члену НКРЕКП Дмитру Вовку, у справі "Ротердам+".

Правоохоронці вважають, що дії зловмисників завдали країні і громадянам понад 18 мільярдів 868 мільйонів гривень збитків.

Досудове слідство у провадженні триває і НАБУ встановлює причетних до скоєння злочину.

Детективи НАБУ та прокурори САП заявили, що не знайшли документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" потрапляло по морю з Роттердама в заявлених обсягах.

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енергетика НАБУ НКРЕ

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