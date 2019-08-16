Ціна на газ для промислових споживачів у вересні не зміниться

НАК "Нафтогаз України" у вересні 2019 року залишить ціну на газ для промислових споживачів на рівні серпня.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Зокрема, ціна на умовах передоплати при закупівлі газу в обсязі понад 50 тисяч кубометрів в місяць і за умови відсутності боргів перед енергохолдингом складе 5,568 тисчяч гривень за 1 тисячу кубометрів (з ПДВ).

Для підприємств, що здійснюють закупівлю без передоплати, ціна у вересні складе 6,244 тисяч гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Нагадаємо:

НАК "Нафтогаз України" в серпні 2019 року знизив ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 7,5% в порівнянні з діючою в липні - з 6020,4 гривень до 5568 гривень за 1 тисячу кубічних метрів.

Економічна правда